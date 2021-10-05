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الثلاثاء، 05-10-2021 01:31 م

شمعة تحرق عشرات المنازل في جزيرة قبالة ساحل هندوراس

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الدفاع المدني في هندوراس أمس الاثنين أن شمعة كانت سببا في  اندلاع حريق بجزيرة قبالة سواحل البلاد، أسفر عن تدمير 136 منزلا أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

كما تضررت حوالي 600 أسرة جراء الحريق الذي نشب في أرخبيل جواناجا يوم السبت الماضي.

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وأصيب عدة أشخاص بضيق تنفس نتيجة استنشاق الدخان، وبحروق أيضا، في الجزيرة التي لا يوجد بها إدارة إطفاء.


ويقع الأرخبيل على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة ساحل هندوراس.


ويعيش معظم السكان، البالغ عددهم إجمالا 5000 نسمة، في جزيرة ال كايو، التي تضم وزارة الصحة ومكاتب إدارية وعددا من البنوك والمتاجر.


وفر المئات من الجزيرة باستخدام القوارب هربا من الحريق.

 

المصدر - البيان 

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