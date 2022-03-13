ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية عدد من المركبات تسير بسرعات عالية على طرق المملكة خلافا للسرعة القانونية.

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وقالت الدوريات الخارجية، اليوم الأحد، عبر أثير إذاعة الأمن العام، إنه تم ضبط مركبة على الطريق الصحراوي تسير بسرعة 173 كم / الساعة، فيما ضبطت مركبة أخرى على طريق الأزرق - الزرقاء بسرعة 90-180 كم / الساعة.

أما على شارع الـ100 فقد ضبطت مركبة تسير بسرعة 193 كم / الساعة.

وأشارت إلى أنه تم إجراء المقتضى القانوني بحق السائقين المخالفين، داعية كافة السائقين ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بالسرعات القانونية المحددة حفاظا على السلامة العامة.



