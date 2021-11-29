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الإثنين، 29-11-2021 08:31 م

فتاة مصرية تنهي حياتها بطريقة مأساوية وتكشف سبب انتحارها في رسالة وداع

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الوكيل الإخباري - أنهت فتاة مصرية حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السادس بأحد عقارات الهرم في محافظة الجيزة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، متأثرة بإصابات بليغة نتيجة السقوط من علو شاهق.

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أنهت فتاة مصرية حياتها بإلقاء نفسها من الطابق السادس بأحد عقارات الهرم في محافظة الجيزة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، متأثرة بإصابات بليغة نتيجة السقوط من علو شاهق.

 

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، بأن المتوفاة تبلغ من العمر 20 عاما، وأنها متزوجة عرفيا من أحد الأشخاص سرا، إذ استأجر لها الشقة التي شهدت الواقعة ليتركها وحيدة فيها ويذهب للإقامة مع زوجته الأولى، وهو ما أثر عليها ودفعها لإنهاء حياتها، بعد أن تركت رسالة وداع توضح ذلك في مصر.

وكشفت التحريات بأن المتوفاة، هجرت أسرتها بمدينة الزرقا في محافظة دمياط منذ 3 سنوات، وجاءت القاهرة للعيش مع زوجها العرفي، وتم الزواج بينهما قبل شهر ونصف، قبل أن تنهي حياتها يوم السبت في مصر .


وانتقلت قوة من قسم شرطة الهرم لمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

المصدر - روسيا اليوم 

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