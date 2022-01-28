فرنسا..اعتقال والدة طفل بعد العثور على جثته وسط القمامة

الوكيل الإخباري-ألقت الشرطة الفرنسية القبض على والدة طفل 10 سنوات، تم العثور على جثته، في حقيبة سفر، وسط القمامة، في منطقة باريس الكبرى، طبقا لما ذكرته المدعية العامة، اليوم الجمعة.



ويتم حاليا احتجاز الأم (33 عاما) بعد أن بدأت الشرطة عملية بحث عنها ، أمس الخميس.

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وكان الوالد، قد أبلغ عن فقدان زوجته وابنه، مساء أمس الأول الأربعاء، بعد أن عاد من العمل.



وعثرت الشرطة على آثار دم، في الشقة، الواقعة في قرية "فيريير-أون بري" ، مما يشير إلى ارتكاب جريمة.



ونفذ رجال الشرطة عملية بحث واسعة، شارك فيها كلاب وقوارب وطائرات مسيرة خلال الليل.



وتم العثور على جثة الصبي، صباح أمس الخميس، على بعد حوالي مئة متر من الشقة.



وذكرت المدعية العامة، لوريلين بيريفيت، إنه تم العثور على الجثة، في حقيبة بعجلات.



وسيحدد فحص الجثة السبب المحدد لوفاة الطفل.



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