في 5 دقائق فقط.. أم بريطانية تنهي حياة طفلتها الرضيعة في حوض الحمام

الوكيل الاخباري - ترتكب بعض الأمهات حماقات تكلفن حياة أطفالهن، فبسبب إهمال أم تجاه الطفل الرضيع وواجباته، سُجنت سيدة تركت طفلتها الرضيعة وحدها لتغرق في حوض الحمام لمدة 5 دقائق بينما كانت تجري مكالمات في الهاتف، لـ تنهي حياة الطفلة الرضيعة بـ إهمال واجباتها نحوها.



قالت الأم البريطانية والتي تدعي" سيمون بيري" وتبلغ من العمر 27 سنة ، إنها تركت رضيعتها "رينزو" البالغة من العمر أربعة أشهر دون رعاية في حوض الحمام لمدة خمس دقائق بينما كانت تعتني بطفل آخر.



استمعت المحكمة إلى أنها افترضت أن الطفلة الرضيعة ستكون بأمان في حوض الحمام الخاص به ، لكنها انزلقت وغرقت الرضيعة في 13 سم من الماء، بحسب ما نشرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية.

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بينما كذبت الأم الشابة في وقت لاحق على الضباط بأنها كانت تجري مكالمات هاتفية طويلة بينما تترك الطفلة الرضيعة وحدها في حوض الحمام.



كشفت سجلات الهاتف أنها كانت على مكالمة هاتفية مدتها 17 دقيقة وأرسلت رسالة لأصدقائها على تطبيق المراسلات "واتساب" قبل وقت قصير من العثور على طفلتها واتصلت بالإسعاف للحاق بها.



أكدت "بيري" أنها كانت على بعد خمس دقائق فقط من "رينزو" الطفلة الرضيعة، لكنها أدينت بارتكاب جريمة قتل غير قانوني بسبب الإهمال الجسيم في 26 مارس.







أثناء المحاكمة ، أخبرت الأم هيئة المحلفين أن المكالمة لم تكن كافية لتشتيت انتباهها وغالبًا ما كانت تقوم بمهام متعددة أثناء الاتصال بالهاتف.



قالت إنها كانت بعيدة عن طفلها لمدة خمس دقائق فقط وتعتقد أنه لن تكون قادرة على الخروج من حوض الحمام، على الرغم من الشركة المصنعة لحوض الحمام الخاص بالأطفال ملصق تحذير يخبر الآباء بعدم ترك الأطفال دون رقابة أثناء الاستخدام.



أخبر محاميها المحكمة أنه كان من الصعب قراءة الملصق ، ومع ذلك ، حكمت هيئة المحلفين بأنها لم تكن بحاجة إلى الابتعاد ووجدتها مذنبة بالإهمال الجسيم والقتل غير العمد، وقال دافيد ناثان كيو سي ، مدافعًا: 'أنا أقدر أنها تسببت في وفاة هذا الطفلة ، لكنها الضحية في هذه الحالة أيضًا".



وتعتبر هذه جريمة قتل الأطفال الرضع بالإهمال ليست الأولى من نوعها بل وقعت مرارًا وتكرارًا في بلدان مختلفة.

المصدر : صدى البلد