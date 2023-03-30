قَتَل زوجته وطفليه وانتحر.. تفاصيل جريمة مروعة في الامارات

الوكيل الإخباري- كشفت شرطة إمارة الشارقة في الإمارات، تفاصيل جريمة قتل شخص لزوجته وطفليه، قبل إقدامه على الانتحار بإلقاء نفسه من برج سكني؛ مشيرة إلى أنها تُواصل التحقيقات في الحادثة.

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وقالت شرطة الشارقة: "تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة حول ملابسات وفاة شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره، ألقى بنفسه من إحدى البنايات السكنية في الشارقة".



وأضافت: "تَلَقّت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغًا بالواقعة يوم الثلاثاء، ومنه انتقلت على الفور دوريات شرطة البحيرة الشامل إلى الموقع، وكذلك فِرَق الإسعاف التي قامت بمحاولة إنقاذه ونقله إلى المستشفى؛ حيث تَبَيّن أنه فارَقَ الحياة متأثرًا بما لَحِقَ به من إصابات جراء السقوط".



وتابعت: "وخلال محاولات إسعاف المتوفى وتفتيشه لتحديد بياناته، تم العثور على ورقة في ملابسه مَفادها أنه أقدَمَ على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم وبعدها أقدم على إلقاء نفسه من أحد الأبراج السكنية، وعلى الفور تم الانتقال إلى شقته، واتضحت صحة المعلومات المذكورة في الرسالة"؛ مشيرة إلى أن "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة".

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