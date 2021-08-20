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الجمعة، 20-08-2021 01:20 م

مصر.. الأمن يلاحق شاب بسبب 3 فتيات

امن مصر


الوكيل الإخباري -تلاحق قوات الأمن المصرية شابا، ألقى ماء نار على 3 فتيات يعملن بائعات بالقرب من محطة مترو المرج الجديدة أمس.

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وقام الشاب بإلقاء مادة كيميائية حارقة عليهن من أعلى الطريق الدائري، ما تسبب في إصابتهن بحروق بالغة نقلن على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين إصابتهن بمادة حارقة رجح الأطباء أنها "ماء نار".


وقدمت الإسعافات الأولية للمصابات حتى استقرت حالتهن الصحية وبعدها تقدمن ببلاغ إلى قسم شرطة المرج قلن فيه إنه أثناء قيامهن بمباشرة مهام عملهن في بيع بضاعتهن في محيط محطة مترو المرج الجديدة، فوجئن بإلقاء مادة كاوية عليهن من أعلى الطريق الدائري.


وأضافت البائعات في محضر الشرطة أنهن لم يشاهدن الشخص الذي ألقى عليهن تلك المادة الكاوية و يعتقدن أنه كان يستقل دراجة نارية لأن بعض الشباب الواقفين أسرع لرؤية الشخص الذي ألقى المادة الكاوية فلم يتمكن من الوصول إليه وأخبره سائقو السيارات أنه شاب كان يستقل دراجة نارية وهرب، وبعد تعرضهن للإصابة ذهبن إلى المستشفى لتلقي العلاج وقدمت الفتيات التقارير الطبية التي توضح الإصابات التي لحقت بهن.


وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان الحادث وبدأت في فحص الكاميرات الخاصة بالمحال التجارية القريبة من مكان تعرض الفتيات للإصابة لرصد المتهم الذي ألقى عليهن المادة الكيماوية الحارقة، تمهيدًا لتحديده وإلقاء القبض عليه، خاصة بعد أن أنكرت الفتيات أنهن ليس بينهن وبين أي شخص عداوات تدفعه للانتقام منهن بتلك الطريق وأنهن لم يعرفن منفذ الواقعة.


وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن فحصت 3 كاميرات فلم يظهر منها هوية المتهمين، كما تواصل فحص الكاميرات في محيط الحادث تمهيدًا لملاحقة منفذي الجريمة وتقديمهم إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم لينال كل متهم عقابه عما اقترفته يداه من جرم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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