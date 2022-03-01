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الثلاثاء، 01-03-2022 10:54 ص

مصر.. انتحر ابنها بحبة الغلة فقتلت نفسها بعد ساعتين من رحيله

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الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة مصرية على الانتحار بحبة الغلة بعد ساعتين فقط من انتحار نجلها بنفس الطريقة، بسبب خلافات مالية في مدينة المنيا.

وفي التفاصيل فقد تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بقيام شاب (21 سنة) عاطل عن العمل، مقيم بقرية كفر المغربي بمركز العدوة، بالتخلص من حياته بقرص حفظ الغلال «الحبة القاتلة» بسبب خلافات مالية.

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وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى العدوه المركزي لعلاجه، حيث كانت حالتة سيئة وتم نقله إلى قسم السموم بمستشفى المنيا العام لاستكمال العلاج.


وعقب علم والدته (55 سنة) ربة منزل، بسوء حالته، قررت تكرار السيناريو وتخلصت من حياتها بتعاطي قرص حفظ الغلال «الحبة القاتلة».


تم نقل المصابين إلى قسم السموم بمستشفى المنيا العام، ولفظ الاثنان أنفاسهما الأخيرة.


تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.

 

البيان 

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