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الإثنين، 07-02-2022 02:02 م

مصر.. سيدة تذبح طفلها البالغ 5 أعوام وتصيب ابنتها بطعنات في البطن

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الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة مريضة نفسيا على ذبح طفلها البالغ من العمر 5 أعوام في محافظة أسيوط المصرية، حسبما أفادت الشرطة.

 

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وذكر مصدر أمني أن السيدة المذكورة قامت أيضا بطعن ابنتها بآلة حادة، ما أدى إلى إصابتها بجروح من الدرجة الخطيرة، مشيرا إلى أن الابنة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وأشار المصدر إلى ان الشرطة بدأت بإجراء التحقيق فور تلقيها بلاغا من الاهالي بوقوع الحادثة. 

 

وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، في حين تقبع الطفلة المصابة في مستشفى أسيوط الجامعي.

 

لبنان 24 

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