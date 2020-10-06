الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من التعليم العالي

الكشف عن موعد توزيع المعونات المالية الشهرية

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير




الثلاثاء، 06-10-2020 12:11 م

نهاية مفجعة لرحلة علاج أسنان في تركيا

3738


الوكيل الاخباري - توفي رجل أيرلندي وترك اثنان من أصدقائه في حالة حرجة، عقب رحلة لعلاج الأسنان في تركيا.

اضافة اعلان

وبحسب صحيفة "الغارديان"، توجه الشبان الثلاثة إلى مدينة مارماريس التركية في رحلة علاجية، يوم السبت الماضي، حيث سافر الثلاثي من أيرلندا الشمالية للخضوع لعملية تبييض الأسنان في تركيا.

وتناول الشبان الثلاثة أدوية مرتبطة بالعلاج، قبل أن يعثر عليهم فاقدي الوعي في شقة مستأجرة في مارماريس.

وكشفت التقارير أن الضحية يدعى ريتشارد مولوي ويبلغ من العمر 33 عاما، فيما تحسنت حالة صديقيه ديكلان كارسون وآرون كالاهان بعدما دخلا في غيبوبة.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية: "ندعم أسرة المتوفي في تركيا ونحن على تواصل مع السلطات التركية".


ووصف النائب البرلماني جون فينوكين ما حدث بـ"المأساة المفجعة للغاية".

 

 

المصدر : سبوتنك 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
تع

تفاصيل عملية تعذيب بشعة بحق طفل في سوريا

284289f8-twitter-logo

سفاح تويتر يقر بقتل 9 أشخاص في اليابان وتقطيع جثثهم وتخزينها بالثلاجة - صور

africanlion-006_0

فيديو مرعب.. أسد يعض يد عامل بحديقة حيوانات في السنغال

3202026115924210907768

وفاة بحادث تدهور على طريق إربد الزرقاء

Facebook-live

رجل أعمال مصري يحاول الانتحار خلال بث مباشر عبر فيسبوك

1000x-1 (1)

كاميرا مراقبة ترصد حادث سير مروعا في بريطانيا- فيديو