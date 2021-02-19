وفاة 4 أطفال أشقاء إثر حريق منزل بالمفرق

الوكيل الإخباري - بين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي ، أن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني المفرق تبلغت ظهر اليوم عن حريق شب داخل أحد المنازل بمنطقة المنشية/ دير ورق، نتج عنه وفاة أربعة أطفال وإصابة والدتهم جراء تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق .

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وأضاف في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، وحالة والدة الأطفال بالغة، هذا وقد تم فتح تحقيق بالحادثه .

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