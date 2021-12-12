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الأحد، 12-12-2021 07:56 ص

أخبار مخيبة.. كورونا أوميكرون يتغلب على اللقاحات حتى "المعززة"

اومي


الوكيل الإخباري - شهادة بريطانية جاءت لتؤكد ما ذكرته سابقا المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، من أن معظم الإصابات التي سجلت في البلاد كانت لأشخاص تلقوا اللقاحات بل إن بعضهم أخذ الجرعة المعززة أيضا.

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وأعلنت وكالة "الأمن الصحي" البريطانية أن المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الجرعة المعززة من اللقاحات لا تمنع الإصابة به، إنما تخفف أعراضه.


وأوضحت الوكالة أن الجرعات المعززة من لقاحات كورونا توفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75% من الأعراض الخفيفة للنسخة المتحورة الجديدة من الفيروس أوميكرون، وذلك استناداً إلى نتائج أولية لدراسة واقعية، وليست عملية.


وتمثل هذه النتائج بعضاً من البيانات الأولية حول الحماية من المتحور الجديد سريع الانتشار، إذ أظهرت انخفاض النشاط المناعي ضده. وأوضحت البيانات أنه بينما يستطيع أوميكرون إلى حد كبير تفادي الحماية من الأعراض الطفيفة التي يوفرها التطعيم بجرعتيه، فإن الجرعات المعززة تستعيد قدراً من هذه الحماية.


وتوقعت الوكالة أن يصبح المتحور الجديد السلالة المهيمنة من الفيروس في أنحاء بريطانيا بحلول منتصف الشهر الحالي.


وقالت الدكتورة ماري رامسي، رئيسة قسم التطعيم في الوكالة البريطانية: "يتعين توخي الحذر في التعامل مع هذه التقديرات المبكرة، إلا أنها تشير إلى أن خطر الإصابة بأوميكرون بعد بضعة أشهر من الجرعة الثانية يكون أكبر مقارنة بالمتحور دلتا".


وتوقعت أن تظل الحماية من الأعراض الشديدة أكبر، قائلة: "تشير البيانات إلى أن هذا الخطر يتراجع كثيراً بعد الجرعة المعززة، وعليه فإنني أحث الجميع على أخذ الجرعات المعززة إذا كانوا مؤهلين للحصول عليها".

 

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