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الثلاثاء، 22-03-2022 09:29 ص

أسترازينيكا: دواء أثبت فعاليته في تحييد أوميكرون

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "أسترازينيكا" أن دواءها المضاد للفيروسات أثبت فعاليته في تحييد متحور "أوميكرون" من كورونا، بما في ذلك المتغير BA.2 الأحدث الذي يتسبب في ارتفاع الحالات في أوروبا وآسيا.

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وأظهرت بيانات من كلية الطب بجامعة واشنطن أن دواء Evusheld الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" كان فعالا في تقليل العبء الفيروسي والالتهاب في الرئتين الناجمين عن المتغيرات BA.1 و BA.1.1 وBA.2. أجريت الدراسة على فئران مصابة بالفيروس.

وقال مايكل دياموند، أستاذ علم الأحياء وعلم الأمراض وعلم المناعة في جامعة واشنطن: "تظهر النتائج أن Evusheld كان فعالا في الحماية من العدوى في الرئتين، وهو موقع مرض خطير لكوفيد-19، عبر جميع متغيرات "أوميكرون" الفرعية التي تم اختبارها على فئران مصابة بالفيروس".

بدوره، قال جون بيريز، نائب رئيس شركة "أسترازينيكا: "تدعم النتائج أيضا Evusheld كخيار مهم محتمل للمساعدة في حماية المرضى المعرضين للخطر مثل الذين يعانون من ضعف المناعة والذين قد يواجهون نتائج سيئة إذا أصيبوا بكوفيد-19".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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