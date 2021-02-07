أمريكا.. طبيبة تروي لحظات مؤثرة عن وداع مريض كورونا لعائلته

الوكيل الاخباري - روت طبيبة في قسم طوارئ الجامعة الأميركية ثروت زهران قصّة مريض عانى بعد إصابته بفيروس كورونا وتوفي نتيجة تدهور حالته بسبب المضاعفات.

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وتحدثت زهران عن تفاصيل القصة عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليها قائلة: "يوم حزين في الطوارئ.. كنت أعمل اليوم في قسم الطوارئ والمرضى جميعهم في وضع صحّي سيئ للغاية، حيث أنّ 5 مرضى بكورونا احتاجوا إلى أنبوب بينما توفي شخص واحد. سألني رجل يبلغ من العمر 87 عامًا إن كان سيموت.. لأنه خائفًا جدًا.. بكى ولوح بيده قائلاً وداعًا لابنته وابنه.. بكيت.. أمسكت بيده وأخبرته أنّني سأجعله ينام.. وبعد أن دخل في نوم عميق أدخلت أنبوب التنفس في مجرى الهواء وقمت بتوصيله إلى جهاز التنفس الاصطناعي بسبب سوء عمل رئتيه وعدم قدرته على التنفس.. شعرت بالحزن الشديد.. كان يعلم أنه لن يستطيع فعل أي شيء سوى الرضوخ لقدره.. عندما يكون لديك مرض كوفيد 19 وتوضع على جهاز التنفس الاصطناعي فهذا يعني أن وضعك سيء للغاية..



عدت إلى المنزل وأراد أطفالي اللعب معي، لكنني كنت حزينة جدًا".

ولاحقًا، أعلنت زهران وفاة هذا المريض، وكتبت: "للأسف فقدنا المريض الذي كتبت عنه من قبل. علمت فيما بعد أنه طبيب وبطل أيضًا". واضافت: "إن تقدير المريض وعائلته لعملنا يمنحنا القوة ويبقينا أقوياء. يجب تذكيرنا يوميًا أننا اخترنا هذه الوظيفة لإحداث فرق وحتى لو لم تكن النتيجة كما كنا نتمنى".







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