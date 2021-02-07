الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي العبادي والعتوم

الحكومة : هذه شروط العودة الكاملة لجميع الطلبة الى المدارس

سلطنة عمان تُغلق منافذها البريّة

رسالة مؤثرة لسمو الاميرة هيا بنت الحسين

طفلة تلقي قصيدة أمام الملك والملكة - فيديو

ارتفاع نسبة إيجابية فحوصات كورونا بالاردن

الملك والملكة وولي العهد يزورون ضريح الملك الحسين

حقيقة فرض حظر التجول بالاردن في رمضان

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

توجيه فوري من وزير التربية والتعليم

الأحد، 07-02-2021 04:11 م

أمريكا.. طبيبة تروي لحظات مؤثرة عن وداع مريض كورونا لعائلته

5f59b7322c7ec


الوكيل الاخباري - روت طبيبة في قسم طوارئ الجامعة الأميركية ثروت زهران قصّة مريض عانى بعد إصابته بفيروس كورونا وتوفي نتيجة تدهور حالته بسبب المضاعفات.

اضافة اعلان

وتحدثت زهران عن تفاصيل القصة عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليها قائلة: "يوم حزين في الطوارئ.. كنت أعمل اليوم في قسم الطوارئ والمرضى جميعهم في وضع صحّي سيئ للغاية، حيث أنّ 5 مرضى بكورونا احتاجوا إلى أنبوب بينما توفي شخص واحد. سألني رجل يبلغ من العمر 87 عامًا إن كان سيموت.. لأنه خائفًا جدًا.. بكى ولوح بيده قائلاً وداعًا لابنته وابنه.. بكيت.. أمسكت بيده وأخبرته أنّني سأجعله ينام.. وبعد أن دخل في نوم عميق أدخلت أنبوب التنفس في مجرى الهواء وقمت بتوصيله إلى جهاز التنفس الاصطناعي بسبب سوء عمل رئتيه وعدم قدرته على التنفس.. شعرت بالحزن الشديد.. كان يعلم أنه لن يستطيع فعل أي شيء سوى الرضوخ لقدره.. عندما يكون لديك مرض كوفيد 19 وتوضع على جهاز التنفس الاصطناعي فهذا يعني أن وضعك سيء للغاية..


عدت إلى المنزل وأراد أطفالي اللعب معي، لكنني كنت حزينة جدًا".

ولاحقًا، أعلنت زهران وفاة هذا المريض، وكتبت: "للأسف فقدنا المريض الذي كتبت عنه من قبل. علمت فيما بعد أنه طبيب وبطل أيضًا". واضافت: "إن تقدير المريض وعائلته لعملنا يمنحنا القوة ويبقينا أقوياء. يجب تذكيرنا يوميًا أننا اخترنا هذه الوظيفة لإحداث فرق وحتى لو لم تكن النتيجة كما كنا نتمنى".


الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image602017c178333

سلطنة عمان تُغلق منافذها البريّة

كو

14 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

لقاح

روسيا .. توقع تسجيل لقاح سبوتنيك V في 25 دولة قريبا

601fc8484c59b72854656039

إيران.. بدء حملة التلقيح بـ سبوتنيك V الروسي الثلاثاء المقبل

كوز

الكويت .. توقع الانتهاء من تطعيم المواطنين خلال 3 أشهر

تا

أبو ظبي تتخذ إجراءات جديدة صارمة

أخبار متعلقة
عيبنات-كورونا

5 وفيات جديدة بكورونا في الجزائر

فحص-كورونا-الاردن

تركيا : 181 وفاة و9537 اصابة جديدة بكورونا

ErS-asZXEAA9tN_

وفاة الشيخ عدنان السقا بكورونا

كورونا-الامارات

إندونيسيا: 194 وفاة و10046 إصابة جديدة بكورونا

12021601041265694058

قطر تلزم القادمين عبر منفذها مع السعودية بإجراءات جديدة

12021712118124924793

لبنان: تحذيرات طبية من عدم قدرة المستشفيات على استقبال مصابي كورونا