أميركا تسجل مليون اصابة جديدة بأوميكرون

الوكيل الإخباري-سجلت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة قياسية غير مسبوقة بالبلاد، في حين تعتمد مقاربة واشنطن على زيادة الفحوص والتشجيع على أخذ اللقاحات من أجل احتواء الوضع الوبائي المتفاقم.



ووسط هذا الارتفاع الهائل لإصابات كورونا في الولايات المتحدة، نشر الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الاثنين، سلسلة تغريدات في "تويتر" حتى يحث على أخذ اللقاحات، بما في ذلك الجرعة المعززة.

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ووصف الرئيس الأميركي مسألة أخذ اللقاحات المضادة لكورونا بـ"الواجب الوطني"، بينما يحجم عدد من الأميركيين عن التطعيم بسبب آراء تتحدث عن "مؤامرات طبية مزعومة" أو أنها تشكك في الفعالية.



سكاي نيوز

