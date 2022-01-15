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السبت، 15-01-2022 12:45 م

إصابات كورونا اليومية تنخفض في السعودية

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الوكيل الاخباري- لليوم الرابع على التوالي، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السعودية زيادة بأكثر من خمسة آلاف حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5281 إصابة بالفيروس التاجي، مقابل 5628 إصابة في اليوم السابق، ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.

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وتوفى شخصان في المملكة منذ أمس جراء إصابتهما بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، بينما تماثل 2996 مريضا للشفاء من العدوى.


وسجلت في السعودية إجمالا منذ بداية الجائحة 609953 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 8905 حالات وفاة و561542 حالة شفاء.


ولا يزال 310 من المصابين بكورونا في المملكة حاليا في حالة حرجة.
وتم إعطاء أكثر من 53.6 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا في السعودية حتى اليوم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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