إصابة وزير الخارجية الياباني بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية اليابانية يوم الأربعاء، إصابة وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بفيروس كورونا.



ذكرت مصادر بالحزب الحاكم أن هاياشي أبلغ عن إصابته بحمى وخضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، كما تغيب هاياشي عن جلسة لجنة الموازنة بمجلس النواب في وقت سابق اليوم، حسبما نقلت صحيفة جابان تايمز اليابانية.

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كانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، قد ذكرت يوم الثلاثاء أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 529 مليونا و371 ألفا و188 إصابة.



وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و289 ألفا و18 وفاة.

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