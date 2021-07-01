إعطاء أكثر من 1.74 مليون جرعة من لقاحات كورونا في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري -

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تجاوز عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المعطاة في الأردن خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، 1.74 مليون جرعة، وفق بيانات وزارة الصحة.وبحسب البيانات،وصل عدد الجرعات المعطاة في الأردن3.828037 ملايين منذ بدء حملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس في الأردن في 13 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق بيانات وزارة الصحة الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات المعطاة الشهر الماضي نحو 1.746 مليون جرعة.ومنذ بداية حملة التطعيم ضد كورونا، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 2449642 شخصا، بينما حصل 1378395 شخصا على الجرعة الثانية، وفق الوزارة.ووصل عدد المسجلين على المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا إلى 3218602 شخصا.وسجّل الأردن، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية لتلقي اللقاح خلال 24 ساعة، حيث جرى إعطاء أكثر من 111 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، قال في 31 أيار/مايو إن عدد متلقي الجرعة الأولى بلغ مليونا و 546 ألف شخص والجرعة الثانية نحو 536 ألف شخص.وعن اللقاحات المصرح استخدامها في الأردن، أجازت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الاستخدام الطارئ للقاحات موديرنا الأميركي، سبوتنيك - في الروسي، وفايزر- بيونتك، وسينوفارم الصيني، وأسترازينكا البريطاني، وجانسن الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون.وحتى الأربعاء، سجّل الأردن 751404 إصابة بفيروس كورونا المستجد و9750 وفاة، منذ انتشار الفيروس في العالم، بحسب بيانات وزارة الصحة.وقررت وزارة الصحة، الخميس، خفض العمر المسموح به لتلقي اللقاح المضاد للفيروس ليشمل من هم 16 إلى 18 عاما بمطعوم فايرز-سبوتنيك، حيث تشترط على هذه الفئة التسجيل على منصة أطلقتها الوزارة لمن يرغب بتلقي اللقاح.وكذلك، قررت الوزارة "السماح للفئة العمرية من 40 سنة فما فوق تلقي المطعوم بدون موعد مسبق اعتبارا من الجمعة الموافق 2 تموز/يوليو الحالي".