إيران تكشف عن لقاح مضاد لكورونا يتم تلقيه بطريقة فريدة جدا

الوكيل الاخباري - كشفت مؤسسة "رازي" الإيرانية لأبحاث اللقاحات والأمصال، يوم الأحد، عن لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".



وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أزيح الستار، اليوم الأحد عن لقاح إيراني جديد مضاد لفيروس كورونا يحمل اسم "كوفو بارس".

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المميز في اللقاح، بحسب الوكالة، هو الطريقة التي يتم من خلالها تلقي اللقاح، حيث تؤخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المصنعة في بعض الدول من خلال الحقن (عن طريق إبرة في اليد).

أما بالنسبة للقاح الإيراني الجديد، فإن تلقيه يتم عبر الحقن والاستنشاق، وهي طريقة جديدة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.



وجرى عرض اللقاح، اليوم الأحد، بحضور كل من مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون العلمية، بالإضافة إلى وزيري الزراعة والصحة.



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، أمس السبت، أن إيران سوف تستورد شحنة من اللقاح الروسي كل أسبوعين، كما ستتلقى البلاد شحنة من اللقاح الإيراني الكوبي المشترك، خلال الأسابيع القادمة.



وأوضحت لاري أن "اللقاح المستورد من روسيا والتي تسلمت إيران منه حتى الآن 20 ألف جرعة، يتمتع بنسبة فاعلية 91.6 %، ومن المقرر أن تستورد شحنة كل أسبوعين، حيث يحظى الكادر الطبي وذوي الأمراض المزمنة بالأولوية في تلقي اللقاح، كما تم إعداد جدول بتحديد أولويات الحصول عليه". وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وبيّنت المتحدثة، بأن "كوبا تعتبر بلدا موثوقا في مجال إنتاج اللقاحات، وأن اللقاح المشترك الإيراني الكوبي، يتمتع بفعالية عالية. ومن المقرر أن يصل إلى البلاد خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة".



وقالت لاري إن "جميع اللقاحات المنتجة في مرحلة الاختبارات السريرية الثلاثية، ولكنها حصلت على ترخيص للطوارئ من منظمة الصحة العالمية، ولا يوجد ضمان 100% لفاعليتها".



كما لفتت لاري، إلى أن اللقاحات المنتجة محليا، ستكون مهيأة أواخر السنة القادمة، كما أن لقاح مؤسسة "البركة" أكمل المرحلة الأولى للاختبار السريري ودخل المرحلة الثانية، ولقاحات شركة "رازي" للأدوية ستدخل قريبا المرحلة الأولى من الاختبار السريري".

سبوتنيك

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