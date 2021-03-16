الثلاثاء 16-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح حول صورة مدير مستشفيات البشير بلباس عسكري

حريق ضخم داخل مستودعات مول في الكرك

ارادة ملكية بالموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي

الزراعة النيابية تطلع على خطط الوزارة للنهوض بالقطاع

إجراءات صارمة على طاولة الحكومة

الأوروبية للأدوية توصي بمواصلة استخدام أسترازينيكا

الصين تشترط لقاحها ضد كورونا لاستقبال الأجانب

بريطانيا: 110 وفيات و5294 إصابة بكورونا

لجنة الأوبئة تحذر من نسب اشغال المستشفيات

وزارة العمل تقرر تعليق دوام مديرية العاملين في المنازل

الثلاثاء، 16-03-2021 05:57 م

اسكتلندا تعلن رفع الحظر وتخفيف القيود

اسكتلندا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن عن خارطة طريق للخروج من الإغلاق العام، مشيرة إلى أنه سيتم رفع أوامر "البقاء في المنزل" في 2 نيسان واستبدالها بتوجيهات محلية.

اضافة اعلان

وقالت ستورجون في كلمة أمام البرلمان إن خارطة الطريق ستعتمد على توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أن "أياما أكثر إشراقا تنتظرنا".


وأوضحت أن قطاع الحانات والمطاعم قد يسمح له باستقبال الزبائن في مجموعات من ستة أشخاص اعتبارا من 26 نيسان، مع حظر تجول يبدأ الساعة 10 مساء.


كما سيتم إعادة فتح بعض المتاجر غير الأساسية، بما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة ومراكز الحدائق ومتاجر الأدوات المنزلية ومصففي الشعر، بدءا من 5 نيسان، أي قبل إعادة فتح القطاع بالكامل اعتبارا من 26 نيسان.


كما سيتم تخفيف القيود على التجمعات في الهواء الطلق، حيث سيتمكن ستة أشخاص من ثلاث عائلات مختلفة من التجمع، أما الجنازات وحفلات الزفاف سيسمح بحضور 50 شخصا كحد أقصى فيها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بريط

بريطانيا.. رصد 4 إصابات بكورونا المتحور في البرازيل والفلبين

لقاح

الصين توافق على استخدام لقاح محلي جديد ضد كورونا

ضد كورونا

الأوروبية للأدوية توصي بمواصلة استخدام أسترازينيكا

فيروس-كورونا-1

الصين تشترط لقاحها ضد كورونا لاستقبال الأجانب

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1

بريطانيا: 110 وفيات و5294 إصابة بكورونا

هولندا

هولندا.. إصابات كورونا قفزت 24% الأسبوع الماضي

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_d27b932d0ac7dfb2340278454f603209

لبنان .. الإقفال الجزئي مستمر لمواجهة كورونا