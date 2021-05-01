اكتشاف طفرات فيروسية تلغي مفعول المناعة في الهند

الوكيل الإخباري - أعلنت الهند، اليوم السبت، عن اكتشاف طفرات في عينات فيروس كورونا من شأنها أن تلغي مفعول المناعة.

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فقد قال مسؤول في لجنة مستشارين علميين شكلتها الحكومة الهندية، في تصريحات لرويترز، إن اللجنة أبلغت السلطات باكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية"، مشيرين إلى أنها تتطلب مزيدا من الدراسة.



وأوضح المستشارون أنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات، لكنهم أضافوا بأنه لا يوجد سبب حاليا للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.



وبحسب رويترز، فإن العلماء يدرسون السبب وراء الارتفاع الحالي في عدد الإصابات في الهند وما إذا كانت وراءه سلالة متحورة يطلق عليها "بي.1. 617" تم رصدها أول مرة في البلاد.



ولم تعلن منظمة الصحة العالمية أن السلالة الهندية "مثيرة للقلق" كما فعلت إزاء سلالات متحورة أخرى تم رصدها أول مرة في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، غير أن المنظمة قالت في السابع والعشرين من أبريل الماضي إن تتبع تسلسل جينوم سلالة "بي.1. 617" يشير إلى معدل نمو أعلى من السلالات الأخرى في الهند.

سكاي نيوز