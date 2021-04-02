الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ تشرين الأول الماضي

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الجمعة، تسجيل 81484 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أعلى حصيلة للإصابات على أساس يومي منذ تشرين الأول 2020.

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وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 مليون و 303131 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 163396 شخصا إثر تسجيل 469 حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بلغ 11 مليونا و 525039 شخصا.



--(بترا)