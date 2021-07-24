‎الإمارات ترسل طائرة إمدادات طبية عاجلة إلى رواندا لمجابهة كورونا

الوكيل الإخباري - أرسلت الإمارات السبت، طائرة إلى رواندا تحمل 9 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

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وقال السفير الإماراتي لدى رواندا هزاع القحطاني إن العلاقات بين بلاده ورواندا "تشهد تطورا متناميا في العديد من القطاعات الاقتصادية و الاستثمارية والتجارية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين و ذلك تجسيدا للعلاقات الوثيقة التي تمتد بينهما لأكثر من أربعة عقود".



وأضاف: "تعد رواندا من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية الإماراتية لمواجهة جائحة كوفيد-19، إذ تم إرسال طائرة خلال شهر يونيو 2020 حملت على متنها أربعة أطنان من الإمدادات الطبية دعما للقطاع الطبي و نحو أربعة آلاف من العاملين فيه إضافة إلى طائرة في فبراير الماضي على متنها 7.8 طن في إطار الدعم المستمرة لتعزيز الجهود الحكومية الرواندية المبذولة لتدعيم القطاع الصحي في مواجهة الجائحة".

المصدر : روسيا اليوم