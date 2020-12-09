الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الأربعاء 9/12/2020

ترقب أمر دفاع جديد ينتظره الأردنيون منذ بدء الجائحة

وفاة بحادث تدهور صهريج في عمان

مداهمة أمنية لشخص اعتدى على حدث في عمان

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

انخفاض على درجات الحرارة

نقيب اصحاب المدارس الخاصة للوكيل : ظروف صعبة تعيشها المدارس الخاصة

وزارة الطاقة للوكيل : 28 الف منزل استفاد من برنامج دعم الطاقة المتجددة

إصابات كورونا تقترب من 15 مليونا باميركا

ترامب يوقع مرسوماً لتوزيع لقاحات كورونا في أمريكا قبل العالم

الأربعاء، 09-12-2020 07:57 ص

فعالية بنسبة 86%

الإمارات تعلن عن تسجيل لقاح ضد كورونا

م
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ" معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس.

اضافة اعلان
 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_1Q00AC_797413_highres

أمريكا: 220 الف اصابة و2500 وفاة بفيروس كورونا

تونس

تونس..72 وفاة جديدة بكورونا

ل

أميركا .. وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح فايزر

1-1326323

اوروبا : إصابات كورونا تتجاوز الـ 20 مليونا

g4-2-e1583958524797

هولندا تقرر تمديد قيود كورونا مع ازدياد الاصابات

_111074256_84eb2708-02cf-4a07-9fec-91d54b599db0

الصحة العالمية : نشكك في الاعداد الحقيقية لاصابات كورونا في مصر

أخبار متعلقة
ل

أميركا .. وفاة 6 أشخاص شاركوا في اختبار لقاح فايزر

لق

المغرب .. الأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم ضد كورونا

لق

روسيا .. إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح سبوتنيك V

فايزر

فايزر: البرازيل تفاوض لشراء لقاحنا ضد كورونا

ي

تعليق بايدن على لقاح شركة فايزر ضد كورونا

مس

مصر .. مستشار السيسي يحذر بسبب كورونا