الإمارات تعلن عن تسجيل لقاح ضد كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح خاص بـ" معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس.
#عاجل_وام | "وزارة الصحة" تعلن عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد " #كوفيد_19 " رسمياً في الدولة الخاص بـ" معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" الذي طورته شركة "سينوفارم سي إن بي جي" وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروسhttps://t.co/UBwMucosUs pic.twitter.com/TFtXa6Rb07— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 9, 2020
المصدر : روسيا اليوم