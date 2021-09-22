الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

حادث سير على طريق المطار والأمن يحذر

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 22-09-2021 03:22 م

الإمارات تلغي إلزامية الكمامة في بعض الأماكن

امارات 2


الوكيل الإخباري - أعلنت الإمارات العربية المتحدة، السماح "بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين" للمرة الأولى منذ تطبيق إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

اضافة اعلان

 

وبحسب بيان مشترك عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأربعاء، فإن هذا القرار يأتي بعد رصد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة في الإمارات.


وسيسمح بموجب القرار بعدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، ووسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، ومرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة، والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة، ومراكز الحلاقة و التجميل والصالونات، والمراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.


ويلزم القرار الجديد الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم بها السماح بعدم ارتداء الكمامة والتقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

 

بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8dbdaea4-8941-451d-a993-ccd6416a2188 (1)

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

614ac0684236040c784dcdf4

مصر تحذر مواطنيها المسافرين

614ac7fb4236040c371eed42

الصين تعلن عن بؤرة جديدة محتملة لانتشار كورونا

لقاح 2

الصين تتبرع بملياري جرعة لقاح كورونا بنهاية 2021

614a03d142360475f7117a3c

اليابان تبحث في رفع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة كورونا

6149ea204c59b70b6c4516e5

نيودلهي تنتقد رفض بريطانيا شهادات اللقاح الهندية

أخبار متعلقة
s

الإمارات تسجل أدنى حصيلة بكورونا خلال أشهر

61334c574c59b703ad3a683b

انخفاض ملحوظ في وفيات كورونا في الإمارات

ك

الإمارات توحد سعر اختبار كورونا بعد تخفيضه

1630266058808

الإمارات توزع 18 مليون جرعة من لقاح كورونا

612bc2434c59b725df6e10f3

وفاة ناشط أمريكي مناهض للكمامة متأثرا بإصابته بكورونا

8202121142334369486687

الإمارات تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ 240 يوما