الإمارات تلغي إلزامية الكمامة في بعض الأماكن

الوكيل الإخباري - أعلنت الإمارات العربية المتحدة، السماح "بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين" للمرة الأولى منذ تطبيق إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

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وبحسب بيان مشترك عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأربعاء، فإن هذا القرار يأتي بعد رصد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة في الإمارات.



وسيسمح بموجب القرار بعدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، ووسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، ومرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة، والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة، ومراكز الحلاقة و التجميل والصالونات، والمراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.



ويلزم القرار الجديد الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم بها السماح بعدم ارتداء الكمامة والتقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

بترا

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