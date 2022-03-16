الاحتلال يرصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصحية في الاحتلال الإسرائيلي، الكشف عن متحور جديد لفيروس كورونا، تم رصده بين راكبين عادا مؤخرا إلى الاحتلال عن طريق مطار بن غوريون.

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وقالت وزارة الصحة في الاحتلال، إن "المتحور الجديد الذي تم الكشف عنه يدمج بين الأوميكرون والسلالة الفرعية BA2 والذي لم تتم دراسته بعمق في العالم".



وأوضحت في بيان، أن "المريضين عانيا من أعراض خفيفة فقط للحرارة العالية والصداع وأوجاع في العضلات، ولم يحتاجا إلى تلقي فحص طبي خاص".



وأكدت أن "الوزارة تواصل فحص نتائج الفحص الجيني وستستمر بتقديم المعلومات المحدثة بالصورة المطلوبة".



وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أمس، أن مؤشر انتشار الفيروس ارتفع الى 0.91 وتسجيل 6521 إصابة يومية من بين 67596 فحصا، في حين أن عدد الإصابات الخطيرة يواصل الانخفاض حيث بلغ 340 حالة.

روسيا اليوم



