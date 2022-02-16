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الأربعاء، 16-02-2022 09:22 ص

مركز غاماليا: الحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية لدواء ضد كورونا سيتم قريبا

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ أنه قد يتم قريبا الحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية لدواء ضد كورونا على أساس الأجسام المضادة اخترعه مركزه.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي: "لقد تم تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية للحصول على إذن لإجراء التجارب السريرية. وكما أعرف يجب أن يتم الحصول على هذا الإذن في المستقبل القريب".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن مركز "غاماليا" يعمل على اختراع دواء ضد الفيروس التاجي على أساس الأجسام المضادة وحيدة النسيلة. وفي نهاية نوفمبر الماضي أعلن نائب رئيس المركز، دينيس لوغونوف أن الدواء جاهز للاستخدام تقريبا، اذ أن التجارب السريرية التي أجريت على الحيوانات أظهرت أن الدواء يحمي الجسم ضد الفيروس بمقدار 100%.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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