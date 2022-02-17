فلسطين: 18 وفاة و2928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة، و2928 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و5401 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة (7)، نابلس (3)، جنين (3)، بيت لحم (4)، القدس (1).



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 111، طوباس 31، جنين 106، قلقيلية 47، ضواحي القدس 24، بيت لحم 56، رام الله والبيرة 143، سلفيت 20، الخليل 82، نابلس 94، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 1249، مدينة القدس 950، بعد إجراء 8623 فحصا.



وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 64، طوباس 42، جنين 134، قلقيلية 64، ضواحي القدس 29، بيت لحم 106، رام الله والبيرة 210، سلفيت 69، الخليل 145، نابلس 288، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 3200، مدينة القدس 1000.



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا: في فلسطين بلغت 91.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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