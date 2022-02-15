مصر.. تسجيل 2129 إصابة و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 2129 إصابة و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة إن 1243 شخصا تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات.



وذكر المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد بلغ 457081 حالة، منها 388943 حالة شفاء، و23409 وفيات.



وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني أن "عدد المتلقين للقاح على مستوى الجمهورية وصل إلى 30%، ولدينا وفرة في عدد الجرع تصل إلى 70 مليون جرعة".



وصرح بأنه "في حال تم تطعيم 70% من المواطنين سيتم تقليل الإجراءات الاحترازية وسنعود لحياتنا الطبيعية، وأن التعافي من كورونا بالمدة وليس بإجراء المسحة".

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روسيا اليوم