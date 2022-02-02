الأربعاء 02-02-2022
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الأربعاء، 02-02-2022 02:37 م

الاحتلال يرصد 60,300 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في الاحتلال اليوم الأربعاء، رصدها ستين ألفا وثلاثمائة مصاب جديد بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة بلغوا 1085 حالة.

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وكشفت الصحة خلال نقاش في الكنيست النقاب عن أن عدد حالات الإصابة بالمتحور الجديد "BA2 12" يدنو من ثلاثمائة.

وقررت الوزارة السماح لمواطنيها من سن الـ30 وما فوق بتلقي الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا.

كما أعلنت أنه يحق لمواطنيها في سن الـ30 وما فوق إجراء فحوص الـ"PCR" كورونا في مراكز قيادة الجبهة الداخلية وصناديق المرضى. ويشار إلى أنه حتى الآن كان يسمح لمن يفوق عمره الـ60 بالخضوع لهذه الفحوص.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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