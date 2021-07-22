البحرين تقرر الانتقال إلى المستوى الأخضر للتعامل مع انتشار فيروس كورونا

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أعلن الفريق الوطني الطبي البحريني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووفقًا لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية، الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا بدءاً من الغد.وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فانه تقرر فتح دور السينما والسماح بإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية، وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية للذين أتموا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية من اللقاح والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي"، ولمن هم دون الـ 12 عاماً بصحبة شخص متطعم أو متعافي.