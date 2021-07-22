الخميس 22-07-2021
الوكيل الاخباري

الصين تغلق مدينة بالكامل بعد اكتشاف إصابات كورونا

المفوضية الأوروبية: تطعيم 200 مليون شخص ضد فيروس كورونا

بريطانيا: ارتفاع الوفيات بفيروس بكورونا

تلويح بعودة الكمامات إلى أميركا

دراسة شاملة: لقاحات فايزر الأقل فعالية ضد متغير دلتا

الصحة العالمية تحذر من تأثير طويل الأمد لكوفيد على الصحة النفسية

استقرار اسعار النفط عالميا

الحكومة تنفي التوجه الى تمديد ساعات الحظر أو فرض حظر شامل يوم الجمعة

الهواري : الحكم على عمق الموجة الثالثة سيكون خلال الايام المقبلة

بيلوسي تستقبل الملك وولي العهد في الكابيتول

الخميس، 22-07-2021 06:05 م

البحرين تقرر الانتقال إلى المستوى الأخضر للتعامل مع انتشار فيروس كورونا

720211402217652651143



الوكيل الاخباري - أعلن الفريق الوطني الطبي البحريني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ووفقًا لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية، الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا بدءاً من الغد.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فانه تقرر فتح دور السينما والسماح بإقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية، وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية للذين أتموا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية من اللقاح والمتعافين من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر في تطبيق "مجتمع واعي"، ولمن هم دون الـ 12 عاماً بصحبة شخص متطعم أو متعافي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

بريطانيا: ارتفاع الوفيات بفيروس بكورونا

0

تلويح بعودة الكمامات إلى أميركا

8

دراسة شاملة: لقاحات فايزر الأقل فعالية ضد متغير دلتا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر من تأثير طويل الأمد لكوفيد على الصحة النفسية

كورونا-غزة0000

العراق: تفاقم الوضع الصحي بإقليم كردستان لانتشار سلالة دلتا

2

إعطاء 3.72 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا بالعالم

أخبار متعلقة
60f80f4a4c59b746443ec0e6

كوريا الجنوبية.. أكثر من 600 حالة عدوى اختراقية بكورونا

3

البحرين تعلن بلوغ جائحة كورونا اللون الأخضر

كورونااااا

دراسة تكشف تاريخ ظهور أول حالة إصابة بكورونا