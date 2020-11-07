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السبت، 07-11-2020 02:22 م

البوسنة ..تعلن إصابة زعيمها بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت دولة البوسنة والهرسك، اليوم السبت، عن تشخيص إصابة رئيس حكومتها زوران تيغلتيا بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد مجلس وزراء البوسنة والهرسك في بيان له ظهور أعراض إصابة خفيفة لدى تيغلتيا (59 عاما) الذي يتولى منصب رئيس الحكومة منذ أواخر العام الماضي، مضيفا أنه دخل الحجر الصحي المنزلي وحالته مستقرة والإجراءات اللازمة اتخذت بهدف ضمان استمرارية عمل الحكومة.


وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت حكومة البوسنة والهرسك عن إصابة وزير الزراعة والموارد المائية والغابية فيها، شمس الدين ديديتش، بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".


المصدر: روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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