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الإثنين، 18-10-2021 08:58 م

الجزائر تلغي تدابير الحجر الصحي في جميع المحافظات

جزائر


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الاثنين رفع تدابير الحجر الصحي المنزلي عبر الولايات كافة، لأول مرة منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر بداية 2020.
ويشمل هذا القرار 23 ولاية متبقية، كان يطبق فيها حجر منزلي من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.

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وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء مقرر لمدة 21 يوما، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021.


وفيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، أعلنت الحكومة تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، إضافة إلى منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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