فلسطين: 12 وفاة و1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزيرة الصحة في فلسطين مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 12 وفاة و1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2625 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت حالتا وفاة في كل من قطاع غزة ومدينة القدس ومدينة جنين، وحالة واحدة في طوباس، وحالة في قلقيلية، و4 حالات في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 10، طوباس 10، جنين 35، نابلس 43، ضواحي القدس 9، مدينة القدس 550، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 46، طولكرم 12، سلفيت 4، الخليل 13، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 507".



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 90 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 160 مريضا، بينهم 31 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأشارت الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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