السلالة الفرعية الأحدث من أوميكرون تراوغ المناعة

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة أن سلالتي XBB الأحدث بين السلالات الفرعية لمتغير أوميكرون يمكنهما التهرب من الأجسام المضادة المناعية الواقية بكفاءة أكبر بكثير من السلالات الأقدم أو حتى من السلالة السابقة BA.5.2.



وقالت الدراسة التي نُشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، إن هذه القدرة لدى سلالتي XBB.1 وXBB.3 تتغلب على الأجسام المناعية، سواء التي تم تحفيزها بواسطة اللقاح أو بواسطة العدوى، بما في ذلك العدوى بسلالة BA.5.2.



وتعتبر كلا من سلالتي XBB النوع المهيمن حالياً في سنغافورة، وقد تم رصدها في 35 دولة أخرى، وتخضع لمراقبة منظمة الصحة العالمية حالياً، ويتوقع أن تكون الأكثر انتشاراً خلال موسم شتاء 2022- 2023.



وأجرى الدراسة فريق من جامعة هونغ كونغ، وتوصلوا إلى أن هذه السلالة الفرعية قد تتسبب على الأرجح في الإصابة مرة أخرى بالعدوى بسبب قدرتها على التهرب من المناعة التي تنتج عن عدوى أوميكرون بسلالاته الفرعية السابقة.



وقالت النتائج: "لا يبدو أن سلالة BA.5.2 تحفز الأجسام المضادة المعادلة ضد السلالتين الفرعيتين لـ XBB. وبالتالي، فإن خطر الإصابة مرة أخرى أو العدوى الاختراقية يكون أعلى بكثير في المرضى الذين لديهم تاريخ من الإصابة بـ BA.5.2، أو الذين تلقوا لقاحاً ثنائي التكافؤ يتكون من بروتينات السلالات الأقدم والموجة المبكرة من أوميكرون".

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