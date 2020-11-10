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الثلاثاء، 10-11-2020 03:49 م

حصيلة الإصابات 14 ألف إصابة بالفيروس

السودان.. إصابة وزير الصحة المكلف بكورونا

سود
أسامة أحمد عبد الرحيم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة وزير الصحة المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم بفيروس (كورونا).

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وذكرت وزارة الصحة السودانية أن الوزير "يتابع عمله الوزاري من الحجر الصحي، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج وهم بحالة صحية جيدة.


وأكد البيان أيضا إصابة مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بفيروس (كورونا).

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، ولبس الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على رقم هاتف خصصته لهذا الغرض.

وأكدت الوزارة على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الموثوقة من خلال التقرير الوبائي الذي ينشر عبر الموقع الإلكتروني الوزاري وصفحة الوزارة على فيسبوك.
وسجل السودان حتى الآن أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس (كورونا)، وما يزيد عن ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

 

المصدر : دنيا الوطن 

 

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