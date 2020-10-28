كورونا يطال رئيس البرلمان الإيراني

الوكيل الإخباري - أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إصابته بفيروس كورونا، ودخوله الحجر الصحي.

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جاء ذلك، صباح اليوم الأربعاء عبر صفحته على "توتير": "لقد أصيب أحد أعضاء مكتبي بكورونا، لذا أجريت التحاليل عند منتصف ليلة أمس وأثبتت إصابتي بالفيروس".

وأكد قاليباف أنه دخل الحجر الصحي، وأنه سيتابع أعماله من هناك.

وكان رئيس البرلمان زار مستشفى الإمام الخميني، في 5 أكتوبر الجاري، وتحدث إلى مصابين بكورونا في غرفة العناية المركزة، مما أثار انتقاد مسؤولين في الحكومة،

وهو ما دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إلغاء اجتماع معه كان مقررا في اليوم التالي، تخوفا من انتقال الفيروس إليه.



وأصيب عدد من المسؤولين الإيرانيين بالفيروس، من بينهم علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلا أنهم تماثلوا للشفاء.



وفي البرلمان سجلت نحو 40 إصابة بين النواب، منذ تفشي الجائحة، حيث توفي ثلاثة منهم.

المصدر : روسيا اليوم







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