الصحة العالمية: انخفاض ملحوظ لإصابات ووفيات كورونا

الوكيل الاخباري- تحدثت منظمة الصحة العالمية عن تراجع ملحوظ في حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 في أرجاء العالم، وانخفاض الوفيات إلى النصف في الأيام الـ28 من 16 كانون الثاني إلى 12 شباط الجاري. ووفقا للتحديث الذي تصدره المنظمة العالمية أسبوعيا، فقد "تم على الصعيد العالمي، تسجيل أكثر من 6.7 مليون إصابة جديدة وما يزيد عن 64 ألف حالة وفاة، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 92 بالمئة و47 بالمئة على التوالي مقارنة بالأيام الـ28 السابقة لها"، مبينا أنه "منذ بدء انتشار الوباء حتى 12 شباط، هناك أكثر من 755 مليون حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 6.8 مليون حالة وفاة"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.

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وأكدت منظمة الصحة من مقرها في جنيف، أن "المعطيات الحالية لا تنقل العدد الحقيقي لحالات العدوى أو الإصابات المكررة بفيروس سارس ـ كوف ـ 2، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أعداد تحاليل الكشف والتأخير في الإبلاغ عنها في بلدان عديدة". وذكرت المنظمة ، أن "البيانات المقدمة قد تكون غير كاملة، وبالتالي يجب تفسيرها بحذر"، كما أشارت الوكالة التي تقوم الآن برصد التغيرات في الاتجاهات الوبائية، بإجراء مقارنات على فترات مدتها 28 يوما، إلى أن "هذا يسهم بالحفاظ على التأخير في الإبلاغ، تخفيف التقلبات الأسبوعية في عدد الإصابات، وتقديم صورة أوضح لمكان تسارع أو تباطؤ الوباء".