الصحة العالمية تشيد بالقرار الأميركي رفع براءات اختراع لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري- أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، بـ"القرار التاريخي" للولايات المتحدة، بتأييدها رفعا مؤقتا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، الذي سينهي - وفق خبراء - النقص في الإمدادات، بحسب نيويورك تايمز.

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وأعلنت الإدارة الأميركية أمس، تأييدها رفعا عالميا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنها تشارك في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في بيان، إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن "تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات كوفيد-19".

وأضافت "هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية".



المصدر: بترا