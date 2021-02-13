الصحة العالمية تكشف عن مشكلة خطيرة جدا تتعلق بسلالات كورونا الجديدة

الوكيل الاخباري - كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن وجود مشكلة خطيرة جدا تتعلق بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد، من شأنها أن تزيد من حدة الوباء الذي تعاني منه البشرية.

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أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان صادر عنها، وجود إصابات بسلالات فيروس كورونا الجديدة رغم وجود أجسام مضادة لدى المرضى.



وقالت كبيرة علماء المنظمة، سوميا سواميناثان، في إفادة أدلت بها الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية لديها بيانات تشير إلى وجود مرضى قد أصيبوا بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد، وبرغم وجود أجسام مضادة للفيروس في أجسادهم.

وبحسب سواميناثان: "نتلقى الآن تقارير عن عودة العدوى بسلالة جديدة من الفيروس. وهناك تقارير أولية من جنوب إفريقيا تشير إلى أن الأشخاص الذين تعافوا بالفعل قد يصابون مرة أخرى".



ونوهت العالمية إلى أنه، في الوقت الحالي، يتم إجراء دراسات حول مقدار المناعة من الفيروس لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالمرض.

ومع ذلك، من بين الذين تم تطعيمهم، يحمل الغالبية العظمى الفيروس بشكل خفيف.



وأشارت سواميناثان إلى وجود أدلة أولية على أن التطعيم يقلل من ضراوة الفيروس، وأن التطعيم من شأنه أن يحد من عدوى الفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19".









المصدر : سبوتنك



