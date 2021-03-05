الصحة العالمية : 20 مليون جرعة تصل عبر مرفق كوفاكس إلى 20 دولة

الوكيل الاخباري -

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بلغ إجمالي عدد اللقاحات التي تم توزيعها عبر مرفق كوفاكس 20 مليون جرعة وصلت إلى 20 دولة، وفي الأسبوع المقبل، من المقرر إرسال 4ر14 مليون جرعة إلى 31 دولة أخرى.ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قوله اليوم الجمعة، إننا نشهد أسبوعا تاريخيا، بدأ بإيصال الأمصال ضد كـوفيد-19 إلى غانا وكوت ديفوار، والآن يجري التوزيع على قدم وساق في بلدان أخرى.لكنّه أضاف أنه على الرغم من "هذا التقدّم المشجّع"، إلا أن عدد الجرعات التي يجري توزيعها عبر مرفق كوفاكس (المعني بالإتاحة العادلة للقاحات) لا تزال قليلة.