السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الدفاع التركية تعلن عن شحنة تبرعات للجيش اللبناني

عماوي: العنف ضد النساء ارتفع 33% خلال فترة الحجر

صرخة مدوية من متضرري العمارة المتصدعة في مخيم الحسين

مصر تكشف عن حجم صادراتها من الذهب

وفاة و5 إصابات بحادث تدهور في البلقاء

حدود جابر لـ الوكيل: من تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يخضعون لفحص كورونا

12 وفاة و679 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

البيطار: قطاع الاتصالات أساس التحوّل الرقمي وبحاجة لمزيد من التسهيلات

السفير الكوري يزور مهرجان جرش

تجارة الاردن: معرض الكتاب ساهم بتحريك قطاع النشر

السبت، 02-10-2021 11:44 ص

الصحة الفلسطينية: نعيش ضمن حالة وبائية معقدة

thumbs_b_c_a02ce08968740cae7b3e163b335537eb


الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا في جنوب الضفة الغربية بفلسطين، الدكتور عفيف عطاونة "إننا نعيش ضمن حالة وبائية معقدة في حيثياتها من حيث تسجيل الإصابات والإدخال للمستشفيات".

وأكد عطاونة خلال تصريحات صحافية "، وجود انخفاض واضح وملموس بأعداد الإصابات المسجلة وفي النسب الإيجابية من العينات المسحوبة التي تتراوح ما بين 7% إلى 10% بشكل يومي.

اضافة اعلان


وأضاف عطاونة: "ما نؤكد عليه أن الإصابات ما زالت موجودة، والإدخال للمستشفيات يتم بشكل متزايد، وحالات الوفيات تتزايد".


وتابع: "مررنا بموجة وباء منذ الـ8 أسابيع الماضية، وهذه من خصائص الوباء وجود فترات ارتفاع بالإصابات وفترات انخفاض".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
769a7a31-d6da-4b26-a54b-1fe3ee869e9d

12 وفاة و679 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صين

ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في الصين

6157ce6b4236041691005abd

الاردن الثالث عربيا.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 234.24 مليون

6157d4674c59b745334dfb8f

كورونا يحصد أرواح أكثر من 700 ألف شخص في الولايات المتحدة

1-1360552

المكسيك تسجل 7388 إصابة جديدة بكورونا و471 وفاة

مصر

مصر تسجل 745 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
اوك

20 إصابة بكورونا في نيوزيلندا مع تباطؤ التفشي

corona_79

أكثر من 4.6 ملايين وفاة جراء تفشي كورونا حول العالم

6133ffee42360442e474a869

أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

61343f294c59b7706f60c2ab

الصين تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

6132be554c59b75bf20b3b4c

11 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا في مصر

613089a44c59b701b47c0e0a

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا خلال شهرين