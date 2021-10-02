الصحة الفلسطينية: نعيش ضمن حالة وبائية معقدة

الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا في جنوب الضفة الغربية بفلسطين، الدكتور عفيف عطاونة "إننا نعيش ضمن حالة وبائية معقدة في حيثياتها من حيث تسجيل الإصابات والإدخال للمستشفيات".



وأكد عطاونة خلال تصريحات صحافية "، وجود انخفاض واضح وملموس بأعداد الإصابات المسجلة وفي النسب الإيجابية من العينات المسحوبة التي تتراوح ما بين 7% إلى 10% بشكل يومي.

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وأضاف عطاونة: "ما نؤكد عليه أن الإصابات ما زالت موجودة، والإدخال للمستشفيات يتم بشكل متزايد، وحالات الوفيات تتزايد".



وتابع: "مررنا بموجة وباء منذ الـ8 أسابيع الماضية، وهذه من خصائص الوباء وجود فترات ارتفاع بالإصابات وفترات انخفاض".

المصدر : روسيا اليوم

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