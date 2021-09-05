الصين تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

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وذكرت اللجنة أن جميع الحالات وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 يوم السبت مقابل 22 قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.



ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 95010 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر : روسيا اليوم

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