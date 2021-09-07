الصحة المصرية تكشف أعراض الإصابة بمتحور 'دلتا بلس'

الوكيل الإخباري - أصدر قطاع الطب الوقائي ممثلا وزارة الصحة المصرية، منشورا يحسم الجدل القائم حول أعراض الإصابة بمتحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا عند الكبار.

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وأوضح "الطب الوقائي" أن أعراض الإصابة بمتحور "دلتا بلس" عند الكبار تتمثل بالأعراض الآتية: "



- التهاب بسيط بالحلق.



- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.



- كحة ناشفة (سعال) في الأغلب من بسيطة إلى متوسطة.

- سيولة الأنف شديدة".



كما أشار القطاع إلى وجود "أعراض أكثر انتشارا"، وهي:

-إسهال شديد.

- آلام شديدة في المعدة.



- في بعض الحالات يكون هناك إمساك.



- البعض لاحظ وجود مرارة في الفم، وتعد هذه العلامة الأساسية للإصابة بمتحور "دلتا بلس" من هذا الفيروس.



وأكدت وزارة الصحة أن "متحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا "ليس الأشرس بين متحورات هذا الفيروس، ولكنه الأسرع في الانتشار"، مشددة على "أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كوضع الكمامات و الحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والاكتفاء بإلقاء التحية بالتلويح بالأيدي، باعتبارها السلاح الفعال للوقاية من الفيروس، داعية المواطنين إلى الحصول على التطعيم وسرعة التسجيل بموقع حجز لقاح ضد فيروس كورونا.

روسيا اليوم