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الأربعاء، 07-12-2022 12:45 م

الصين.. بكين تلغي شرط اختبارات كورونا السلبية في بعض الأماكن العامة

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الوكيل الإخباري - أعلنت حكومة العاصمة الصينية بكين إلغاء شرط إظهار نتيجة اختبار "كوفيد-19" سلبية لدخول بعض الأماكن العامة والمباني التجارية والمجمعات السكنية.

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وجاء القرار بعد احتجاجات ضد قيود كورونا في عدة مدة صينية بينها العاصمة بكين.

 

ومع ذلك ستظل المدينة تطلب إجراء اختبارات سلبية لكوفيد، قبل 48 ساعة من دخول وحدات المرضى في المؤسسات الطبية، والمطاعم لخدمات تناول الطعام، والمدارس، ومنازل كبار المسؤولين، والصالات الرياضية الداخلية، والساونا ومقاهي الإنترنت والحانات وصالات KTV وأماكن الترفيه الأخرى في الأماكن المغلقة.

وبدأت بعض السلطات الصينية المحلية، تخفيف القيود المفروضة لمكافحة على كورونا، فيما يبدو أنه تحول نحو إعادة الفتح التدريجي.


وألغت أكثر من 20 مدينة، بما في ذلك المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي وشنتشن وووهان وتشنغدو، شرط إجراء اختبارات كوفيد-19 السلبية على وسائل النقل العام، وغيرها من الأماكن العامة الأخرى.


ووفقا لما أعلنته لجنة الصحة الوطنية في الصين، فقد سجلت بكين 4666 إصابة محلية بها بفيروس كورونا، الاثنين، بينما سجلت الصين 27847 حالة على مستوى البلاد، يوم الاثنين.

 

روسيا اليوم 

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