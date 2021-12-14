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الثلاثاء، 14-12-2021 07:43 ص

الصين ترصد أول إصابة بأوميكرون

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري - رصدت الصين، أمس الاثنين، أول إصابة بالمتحور الجديد من كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، فيما قررت السلطات إخضاع مئات الآلاف للحجر وسط تفشي الفيروس مؤخرا.

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وقالت صحيفة "تيانجين ديلي" التابعة للحكومة، إن السلطات اكتشفت حالة إصابة بـ"أوميكرون" في مدينة تيانجين شمالي البلاد، مؤكدة أن المصاب دخل الصين من بلد آخر لم تكشف عن اسمه.


وأفادت الصحيفة أن المريض لم تظهر عليه أي أعراض "كوفيد 19"، قبل أن تؤكد الاختبارات المعملية إصابته بالمتغير "أوميكرون".


وفي الوقت ذاته، يخضع مئات الآلاف في مقاطعة تشجيانغ الصناعية للحجر الصحي، حيث علقت الدولة عمليات تجارية وألغت رحلات جوية وأحداثا أخرى.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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