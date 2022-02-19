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السبت، 19-02-2022 09:36 ص

الصين تحظر الإجراءات المفرطة فيها للسيطرة على كورونا

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الوكيل الاخباري- اعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، إن البلاد ستعزز اللوائح لمواجهة الإجراءات المفرطة للسيطرة على وباء كورونا .

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وذكرت اللجنة في وثيقة أصدرتها مع 13 إدارة ذات صلة، اليوم السبت، أنه لا يجوز للسلطات منع الأشخاص من المناطق منخفضة الخطورة، من العودة إلى مسقط رأسهم أو توسيع نطاق المناطق ذات الخطورة المتوسطة أو العالية بشكل تعسفي.


وأضافت أنه يجب ألا يتم إخضاع الأشخاص من المناطق منخفضة الخطورة للحجر الصحي أو تقييد حركتهم دون إذن، كما لا يجب تمديد فترة الحجر الصحي التمركزي بشكل تعسفي.


ورفضت فرض عمليات إغلاق في المدن والمناطق أو تعليق وسائل النقل العام في انتهاك للوائح ذات الصلة.


وتابعت، أنه لا يجوز إغلاق المطاعم ومحلات السوبر ماركت والمواقع ذات المناظر الخلابة ودور السينما وأماكن الخدمة ذات الصلة دون تحقيقات وبائية أو تفويض سياساتي.


الى ذلك، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم أمس الجمعة 80 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا، اضافة الى 4 حالات جديدة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البلاد .

 

بترا

 




 

 


 

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