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السبت، 07-08-2021 09:12 ص

الصين تسجل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 107 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، مقابل 124 إصابة قبل يوم.

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وذكرت اللجنة في بيان أن 75 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا و مقارنة مع 80 إصابة أمس الجمعة.


وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 32 انخفاضا و مقارنة مع 58 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.


ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93605 إصابات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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