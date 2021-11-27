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السبت، 27-11-2021 01:03 م

الرابطة الطبية العالمية: التطعيم طريقة وحيدة لمنع تحور فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-صرح رئيس الرابطة الطبية العالمية، فرانك أولريخ مونتغوميري، أن التطعيم الجماعي مهم لمنع تحور فيروس كورونا وظهور سلالات منه شديدة العدوى وخطيرة للغاية.

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وقال مونتغوميري في حديثه الذي تم نشره اليوم السبت في الصحف الألمانية: "قللنا كلنا من شأن هذا الوباء في البداية. وكنت أنا أفكر أيضا أنه نوع من الإنفلونزا. وفي لحظة ما كنا نعتبر أننا سنتمكن من تحقيق المناعة الجماعية، لكنه ظهر فيما بعد متحور "دلتا" المعدي للغاية. ونعرف حاليا أننا سنضطر لإجراء التطعيم خلال سنوات طويلة لمنع الفيروس من فرصة الانتشار".


وشدد على انه من الضروري ألا نسمح بتحور الفيروس، مضيفا أن المتحور الجديد (أوميكرون) الذي تم تسجيله مؤخرا في جنوب إفريقيا "مثال جيد" يدل على أهمية هذه المهمة. وأوضح: "لم نعد نعرف شيئا عن خطورته، لكن يبدو أنه ينتشر بشكل سريع".


وتابع: "أن ما يثير قلقا كبيرا لدي أنه من الممكن أن يظهر هناك متحور جديد ما سيكون معديا كمتحور "دلتا" وخطيرا كـ"إيبولا". وكلما قل عدد الإصابات التي نسمح بها، كان ذلك أفضل".


 "أوميكرون".

وجاء في بيان صدر أمس عن منظمة الصحة العالمية أنه يوجد للسلالة الجديدة "أوميكرون" من فيروس كورونا "عدد كبير من المتحورات، ويثير عدد منها قلقا". وإضافة إلى ذلك اعتبرت المنظمة اعتمادا على المعلومات التمهيدية المتوفرة لديها أن خطر الإصابة بهذه السلالة "مرتفع".


تم تأسيس الرابطة الطبية العالمية في عام 1947، وتضم اليوم أكثر من 100 اتحاد وطني للأطباء، بما فيها اتحاد الأطباء الروسي. وتقوم هذه المنظمة بصياغة المعايير الأخلاقية في مجال الطب التي يجب أن يتمسك بها الأطباء في جميع أنحاء العالم.

روسيا اليوم

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