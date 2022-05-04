الصين تغلق عشرات محطات المترو لكبح تفشي كورونا

الوكيل الإخباري - أغلقت العاصمة الصينية، بكين، اليوم الأربعاء، نحو 10 بالمئة من محطات مترو الأنفاق كإجراء احترازي إضافي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وذكرت سلطة مترو الأنفاق، أن الإجراء المتعلق بإغلاق 40 محطة، معظمها يقع وسط المدينة، اتخذ ضمن الإجراءات الهادفة للسيطرة على الفيروس، دون أن تحدد موعدا لاستئناف العمل بهذه المحطات.



ورفعت بكين حالة التأهب القصوى بسبب انتشار الفيروس، حيث تم عزل عدد قليل من التجمعات السكانية التي اكتشفت فيها إصابات، وطلبت السلطات من سكان المدينة الخضوع لثلاثة اختبارات على مدار الأسبوع لاكتشاف الإصابات، وعزلها دون فرض إغلاق شامل كالذي شهدته شنغهاي ومدن أخرى.



وسجلت بكين 51 إصابة جديدة اليوم، في حين سجل البر الرئيسي الصيني 353 إصابة جديدة بكورونا منها 260 حالة في شانغهاي، إضافة إلى 5075 حالة إصابة بدون أعراض.



وأفادت لجنة الصحة الصينية، أنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة مرتبطة بكورونا جميعها في شانغهاي.

بترا